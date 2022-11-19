「行山樂」短片　網羅美景遠足路線

秋高氣爽，天氣漸涼，又是行山裹足好時節。康樂及文化事務署正重新製作一系列「行山樂」短片，透過介紹不同難度、不同地域的遠足路線，推廣這項適合全家參與的活動，從而提倡勤做運動的家庭文化。

「行山樂」是康文署與衞生署合辦的「普及健體運動」系列的主題活動之一，康文署除製作小冊子介紹44條各具特色的遠足路線外，更在特設的｢行山樂｣專題網頁上，提供相關遠足短片供市民觀看。為增加資訊性及提升短片質素，康文署正陸續重新製作有關短片；而已上載至網頁的優化路線短片包括「馬鞍山下過昂平」、「炮台山下有將軍」、「龍脊縱走衝大浪」、「流水騰雲樂大埔」、「寶馬奔馳大潭篤」、「鶴藪沙羅鳳園遊」、「釣魚翁下訪孟公」、「東北環走訪烏荔」及「城門雙林尋萬佛」。

短片除涵蓋交通指南、遠足路線橫切面圖、距離、行程所需時間及難度外，亦增添介紹沿途特色景點、路線的歷史背景，以及遠足安全的注意事項。市民能在策劃遠足活動和出發前更掌握全面的路線資訊，從而享受遠足帶來的樂趣，感受大自然恬靜之美。