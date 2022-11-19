東方日報A1：10年後冇劏房　官字兩個口講

官字兩個口，開出期票信不信由你！立法會就《施政報告》經過一連3日辯論，最終在無人反對下通過今屆政府首份《施政報告》致謝動議，亦是立法會連續第3年通過動議。房屋問題備受關注，當局回應指，10年內劣質劏房會走向末路，而「簡約公屋」的用地詳情預計明年首季公布，同時又強調有信心未來10年提供3,280公頃熟地。不過，有劏房團體則對當局說法有所保留，擔心「簡約公屋」選址偏遠、配套不足等，未有足夠誘因讓市民選擇居住，劏房租務市場則仍會存在。

房屋局局長何永賢表示，政府關心劏房問題，當局在全力興建傳統公屋之外，也會興建約3萬個「簡約公屋」單位，同時繼續推展興建中約兩萬個「過渡性房屋」單位。她相信多管齊下，會改變「劏房」租務市場的生態，相信10年內環境惡劣而又收取高昂租金的劣質劏房，將不能生存。

何永賢表示，正考慮在6幅土地興建「簡約公屋」，預計明年首季可公布詳情，政府會主動招聘營運機構，不一定是非牟利機構，可以是有經驗的管理機構，或者由兩者共同合作。對於政府將公布「公屋綜合輪候時間指數」，即合併計算傳統公屋及簡約公屋的輪候時間，被指是混淆視聽，玩弄數字，何對此表示否認，強調當局會公開透明地公布兩組數字。

至於發展局局長甯漢豪則提到，有信心達到未來10年「熟地」供應3,280公頃的目標，政府要奪回土地供應主導權，不代表不需要私人市場力量，發展商在土地開發上有一定角色，重要的是審批條件始終由政府釐定，大型土地發展項目亦會由政府主導。

她又反駁「公私營合作」是利益輸送，指政府着眼點是項目對社會有益處、以及是否按規矩進行等，政府要做到公開及公平，將「高效市場」和「有為政府」結合起來。

至於綠化地發展，她則指善用綠化地不一定是大規模建屋，例如南大嶼1,000多公頃的綠化地，相信部分可用作支持生態旅遊和文化旅遊。對於涉及將軍澳137區發展的近岸填海引起地區關注，甯漢豪表示，政府還未完成研究，年底完成後會進行公眾諮詢，當局已備悉居民意見。

全港關注劏房平台成員陳偉雄則指，劏房環境一向惡劣，且衞生狀況欠佳，人均面積又過小，故取締劏房是首要目標。不過對於當局稱，相信可透過興建「過渡性房屋」、「簡約公屋」等多管齊下措施，在未來10年改變劏房租務市場生態的說法有所保留，因有關「簡約公屋」的選址、配套細節等，至今卻未有進一步披露，認為一日未有足夠誘因讓市民選擇居住，一日劏房租務市場仍會存在。

陳解釋，若參照過往的「過渡性房屋」項目，用地選址往往落在偏遠地區，如新界等，認為若「簡約公屋」同樣選址偏遠，甚或欠缺足夠配套設施，相信未必有足夠誘因予市民搬至，「因街坊大多關注地區選址、配套等問題，特別是交通設施，望能方便上班工作」。他續指，街坊均期望能有永久居所，惟簡約公屋目前只有5年的過渡期，憂慮若市民入住後卻終不能如期「上樓」，建議當局可彈性調整居住期，「直至能上樓為止」。

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