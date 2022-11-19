新冠確診明顯回升長者佔多　高拔陞：情況令人擔心

新冠肺炎疫情不息，昨日(18日)新增8,008宗確診個案，醫管局行政總裁高拔陞今日(19日)在電台節目表示，近兩周確診個案明顯回升，由早前單日個案約5,000宗，增至近日逾8,000宗，每日急症室求診人士增至5,000多人，而確診入院人數增至每日超過300人，個案以社區及院舍長者佔多，公立醫院病床壓力因而增加，情況令人擔心。

他表示，希望確診者盡量使用指定診所、遙距醫療服務，減少醫院壓力，若個案數字再上升，便須調整醫院服務。這樣的情況並不理想。他又稱，留意到外國的情況是隨着天氣轉冷，而受到流感和新冠夾擊，而現時流感疫苗接種速度較慢，惟流感來得急和猛。

另外，大埔那打素醫院內科及大埔醫院內科及老人科部門主管李舜華在同一個節目表示，院舍及社區的長者感染亦增加，住院病重的患者全是長者。而長新冠病人亦多了長者，有部分長者今年初感染後康復不理想，出現胃口欠佳、脫水等情況，因在家處理得不好，或者活動能力下降，需要送院和臥床治療。