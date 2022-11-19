O記巡查西九龍多個娛槳場所 拘21人其中5人與多宗傷人案有關

有組織罪案及三合會調查科聯同西九龍反三合會行動組、油尖警區反三合會行動組及西九龍機動部隊人員昨日（18日）晚上展開代號「亮擒」的反三合會行動，以打擊區內非法活動。

行動中，警方突擊搜查區內多個娛樂場所，並拘捕3名(27至51歲)的本地男子，分別涉嫌「在公眾地方擾亂公共秩序」及「誤導警務人員」。警方亦拘捕5名年齡介乎18至34歲本地男子，涉嫌「傷人」。調查顯示，該些被捕男子與連日來多宗傷人案有關。

另外，油尖警區反三合會行動組及重案組打擊非法賭博行動，突擊搜查彌敦道525號一住宅單位，搗破一個懷疑釣魚機非法賭檔，並於場內拘捕一名姓易(45歲)本地男子，涉嫌「經營賭博場所」。另外，場內8名本地男及4名本地女子(18至51歲)涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人同時亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》，警方遂向他們發出定額罰款通知書。

行動中，警方檢獲5部釣魚機及約1.2萬港元賭款。行動仍在進行中，所有被捕人士正被扣留，不排除有更多人被捕。