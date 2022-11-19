明年推計劃准院舍輸入外勞　孫玉菡指以本地工人優先為最大原則

確診個案回升，長者佔多，勞工及福利局長孫玉菡今日(19日)在電台節目表示，政府明年會推出特別計劃，容許全港安老殘疾院舍輸入外勞。安老院舍面對很大的人手壓力，目前津貼院舍欠缺約1,600個照顧員，約六分一短缺。他稱，在輸入外勞時會以本地工人優先為最大原則，但業界人手仍缺，政府會從精簡程序和放寬人手比例，制訂輸入外勞細節，於明年上半年公布。

孫玉菡又稱，目前津貼院舍以2萬元月薪，亦未能聘請足夠的護理員，未來將豐富資歷架構，增加薪酬更高的院舍保健員，長遠設晉升階梯，吸引本地人加入。政府亦會在未來5年，額外資助1,700名學生修讀護士訓練課程，要求他們畢業後在福利界服務最少3年，有助紓緩院舍人手緊張。

另外，近日本地新冠確診個案和入院數字雖然都有增加，但院舍的防疫措施仍有效，政府下周五(25日)起將在灣仔港灣道體育館重設暫託中心，收治確診的院舍長者，另外亦有其他後備暫託中心場地，在需要時可以立即啟動。目前安老院舍長者逾九成已打兩針疫苗，約八成四至八成五打了三針。