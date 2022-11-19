年內發逾1300張移除起底信息通知　私隱署指社交平台成功率達9成

個人資料私隱專員鍾麗玲今日(19日)在電台表示，起底刑事化條例實施約一年，期間公署收到101宗投訴，曾作出9次拘捕行動，9人被捕，當中3宗案件已落案起訴，有1宗已定罪，她認為條例實施以來相當有成效，而網上的起底訊息已大減。

她指出，過去約一年來，公署一共向24個社交平台或討論區，發出超過1,300張移除涉及「起底」信息的通知書，涉及超過1.5萬條相關信息。她說這類起底案件，主要涉及商業，金錢，男女朋友之間，政見等糾紛。她又說，在要求社交平台移除涉及起底信息的成功率高，達到九成，即使是海外平台都有合作移除，餘下一成，公署有時要多次發出警告，對方才移除，若遇有不合作情況，公署就要聯絡當地對口單位協助。

對於在保障私隱和公眾查冊方面如何，鍾表示，一方面要視乎公共登記冊的設立目的，同時要符合私隱條例要求，包括傳媒工作者都要符合法例規定，她強調私隱條例對於新聞活動有豁免，新聞工作者在使用相關資料時，如有合理理由相信符合公眾利益，是有豁免情況。至於在獲取資料方面，就要視乎個別條例而訂。至於公署會否建議運輸署在車牌查冊申請加入選項，讓記者在符合特定條件時可以查冊。她回應稱，由於有案件仍在審理，現時不便表達意見。