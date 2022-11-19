經濟支援不足　青年身兼工作難專注學業　遑論置業

青年缺乏向上流動機會，政府將在本年底可發布青年發展藍圖，冀解決青年問題。立會研究制定長遠青年政策和發展藍圖小組委員會今日(19日)舉行公聽會，邀請多位青年代表發表意見。代表稱現時政策未能全面協助青年上流，青年18歲成年後，已不在部分資助計劃的申請資格內，津貼金額減少，不少青年因經濟問題需同時兼顧工作，難專注學業，更遑論解決置業問題。

有青年代表指最忙每周3日上學、4日上班，升學令經濟負擔加大。亦有代表指，家中本領取綜援，惟成年後自己不能與家庭一拼申領綜援，變相需要一邊讀大專院校，一邊打工賺取生活費。青年代表批「話就話四業，其實學業一唔掂就完，唔揀金融創科呢啲搵食科就乞食」。有代表認為，要鼓勵青年走出香港生活，例如到大灣區內地城市，向上流動並非賺錢，而是更好的生活質素。

置業問題方面，有代表指青年上樓很難，大專畢業後就業的薪金追不上通脹，加上學債壓力大，促調整學生資助及貸款計劃，又指現時劏房盛行，嚴重妨礙青年組織家庭，促增加青年宿舍，利用邊陲地、農地、棕地增加供應，以及推出大灣區置業免稅計劃。另有代表指青年宿舍租金是市值6成，對青年而言仍十分高昂，促推出新的居者有其屋計劃，在明日大嶼、北部都會區增加資助房屋供應。

議員容海恩指，「共創明teen」不可以僅是1年計劃，因青年跨代貧窮要解決，一定要慢慢流動，並非一步登天，政府要多思考。議員邱達根則指大灣區青年就業計劃需要檢視，專上學生取消綜援令青年有困難，政府應研究受影響人數及作出檢討。議員林振昇指如何引導青年加入新興行業十分重要。民政及青年事務局副局長梁宏正指，寶貴意見涵蓋不同範疇，會與同事再溝通，以及充分考慮在青年發展藍圖加入意見。