積極推動航運業發展　林世雄：有信心香港再攀高峰

過去兩年，全球航運業面臨前所未有的挑戰，包括2019新冠肺炎、全球供應鏈受阻、通貨膨脹壓力和增長放緩，以及可持續發展的問題等，運輸及物流局局長林世雄今日(19日)在網誌表示，有信心香港航運業會再攀高峰，他指，為推動本港海運業，鼓勵更多本地和海外公司在港發展，政府會積極推行智慧港口和綠色港口措施，以支援港口發展和提高港口效率，還會積極發展和鞏固本港作為高增值的海事服務中心和亞太地區重要的轉運中心的地位。

他又提到，政府會繼續多管齊下，致力促進香港作為國際海事中心的地位，近年政府取得的成果包括國際航運商會於2019年在香港設立首個海外辦事處，以及波羅的海和國際海事理事會於2020年決定將香港列為其4個認可的仲裁地點之一，證明政府和香港業界在推廣工作方面的成果。

此外，在促進高增值海事服務方面，包括船舶註冊、船舶管理和仲裁服務等，政府在現有的船舶租賃公司和船舶租賃管理人優惠制度的基礎上，於2022年7月為船舶代理、船舶管理人和船舶經紀人推出新的稅收優惠。另外，為了加強對居住在海外的香港註冊船舶東主的服務，政府自2019年起在懸掛香港旗幟的船舶經常到訪的地區設立了香港船舶註冊處區域服務台，包括倫敦、上海、新加坡、悉尼、三藩市、東京和多倫多。