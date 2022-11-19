港府倡基層醫療發展　學者指要令市民更受益　應撥足夠資源支援

本港醫療體制緊絀，絕大部分慢性健康問題患者，往往未能得到適切治療。上月施政報告提出「基層醫療發展藍圖」及「一人一家庭醫生」，在不同地區成立康健中心。有學者認為，政策無疑能協助市民帶來最適切的預防，如提早察覺高危健康風險，甚或在慢性病出現初期可得到適當治療，減低出現嚴重併發症風險，惟強調發展基層醫療之時，能否令市民更加受益，將取決於家庭醫生與康健中心有否足夠資源及支援，接下來當局理應探討如何落實，以紓緩本港醫療負擔。

中大公共衞生及基層醫療榮休教授李大拔稱，慢性健康問題患病人士往往停滯在公立醫院的門診部門，惟由於醫院患者眾多，他們未必得到所需服務，再者社區的家庭醫生，大部分是私營運作，屬個人醫務所，由於缺乏適當支援及配套，病人亦無法選擇心儀家庭醫生。相反在不同地區成立康健中心，康健中心或康健站的營運者，便可提供每區的服務數據、人口分布比例、居民社會經濟情況、出入醫院及門診使用的統計數字，作分析所屬社區居民的健康情況，及後可聯同地區的家庭醫生及有關服務團體，制訂地區基層醫療服務方向，讓社區健康得到適合預防。

他續指，以社區最常見的慢性健康問題為例，如市民懷疑自己是否患有血壓高或糖尿病時，可在地區康健中心，經過初步基本評估，再經家庭醫生透過身體檢查及進一步化驗，根據評估結果及病人的病歷，家庭醫生可作出診斷及處方適合的治療，此外康健中心更會教授病人一些自我監察病情的技巧，或安排他們進行適合身體的運動，以改善生活習慣，控制病情；相反若市民未能好好控制，將構成個人、家庭及社會沉重的負擔。