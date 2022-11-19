14歲少年捱車撞命危　男司機被控危駕　還押至明年1.13再訊

元朗14歲少年「濰仔」本月初捱車撞，目前仍在深切治療部留醫。警方日前拘捕3人，包括涉案男司機、其女朋友及同黨，並落案控告男司機危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。警方調查後再發現男司機另涉2件發生在2021年的車禍，以及在1宗發生於2018年的停牌期間駕駛案中缺席法庭聆訊。2宗新案及1宗舊案今天（19日）一併在屯門裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，裁判官王證瑜應控方要求，將3案一併押後至明年1月13日再訊，等待警方作進一步調查。被告沒有保釋申請，須還押懲教看管。

28歲被告郭政勤，報稱無業。最新近的案件涉及5項控罪，指他於2022年11月7日，在香港新界元朗青山公路屏山段近燈柱AD9819，在道路上危險駕駛一輛登記號碼為YE6236的私家車，引致彭利濰身體受嚴重傷害，而被告當時無牌駕駛、沒有第三者保險而使用車輛、發生交通意外後引致他人受傷但沒有停車，以及在翌日於屯門黃崗圍路泥圍路邊近燈柱BD2977企圖妨礙司法公正，即向上述涉案私家車縱火。

另一宗新案涉及2個事件，共15項控罪。指被告於2021年7月10日，在新界元朗元朗公路41.3A里程，在道路上危險駕駛一輛私家車、使用虛假車牌VV3066、駕駛未獲發牌的車輛、無牌駕駛、沒有第三者保險而使用車輛、非法販運危險藥物即6個膠袋合共載有0.87克可卡因、管有攻擊性武器即伸縮警棍、以及管有115克爆竹煙花。並控告被告於2021年11月7日，在新界元朗大棠山道近燈柱FB9490，在道路上不小心駕駛一輛私家車、發生交通意外以致造成損害後沒有報案、該交通意外造成另一私家車受損害但被告沒有停車、使用虛假車牌XB8169、駕駛未獲發牌的車輛、無牌駕駛、以及沒有第三者保險而使用車輛。至於發生在2018年的舊案件，就指控被告共4宗罪，即管有危險藥物、在取消駕駛資格期間駕駛、沒有第三者保險而使用車輛、以及未能在規定下出示身份證明文件。

案件編號：TMCC2162、2168/2022及TMCC1832/2018