多44個地方納強檢　薄扶林翰林軒上榜

再增44個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(19日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該44個地方的人士，須於明日至後日(20日至21日)期間進行病毒檢測。另外，政府明日會於深井碧堤半島及青衣長宏邨重開臨時流動採樣站。

政府明日會於深井碧堤半島及青衣長宏邨重開臨時流動採樣站。全港社區檢測中心及檢測站為市民提供免費的核酸檢測服務，包括特定群組合資格人士、公立醫院及院舍探訪人士，以及所有60歲或以上長者。相關市民只要進行網上預約或使用「安心出行」流動應用程式內的「檢測登記碼」作登記，便可接受免費檢測。

污水驗出病毒的地點如下：

1.葵涌浩景臺5及6座

2.東涌海堤灣畔5座

3.長沙灣海盈邨盈輝樓

4.沙田水泉澳邨河泉樓

5.東涌映灣園賞濤軒1座

6.長沙灣凱樂苑凱葶閣

涉及多宗病例的地點如下：

1.大埔運頭塘邨運亨樓

2.天水圍天澤邨澤宇樓

3.青衣長安邨安潮樓

4.青衣長宏邨宏毅樓

5.屯門湖景邨湖畔樓

6.大埔富亨邨亨昌樓

7.上水清河邨清照樓

8.秀茂坪秀茂坪南邨秀美樓

9.馬鞍山錦豐苑錦蓉閣

10.屯門新屯門中心2座

11.西灣河欣景花園4座

12.粉嶺榮輝中心4座

13.鑽石山宏景花園1座

14.深井碧堤半島2座

15.大埔太和邨愛和樓

16.上水順欣花園4座

17.大埔新興花園康誠閣

18.粉嶺祥華邨祥樂樓

19.荃灣麗城花園3期5座

20.牛頭角安基苑基信閣

21.將軍澳維景灣畔12座

22.將軍澳維景灣畔5座

23.荃灣麗城花園2期5座

24.筲箕灣耀興道28號東盛苑

25.牛池灣彩雲一邨白虹樓

26.北角樂嘉中心1座

27.北角金龍大廈B座

28.粉嶺花都廣場6座

29.大埔富雅花園3座

30.黃大仙現崇山6A座

31.青衣藍澄灣6座

32.屯門龍門居14座

33.天水圍天盛苑盛鼎閣

34.荃灣荃威花園A座

35.薄扶林翰林軒2座

36.鰂魚涌英皇道898號華信花園

37.鰂魚涌南豐新邨1座

38.九龍城龍譽2A座