政Whats噏：公營醫療人手流失　潘佩璆：政府應與醫療人員重建互信

為確保公營醫療有足夠人手，政府正探討不同方案，包括強制醫護人員必須服務一定年期，方可離開公營醫院。儘管服務年期未有定案，但醫護界對建議反響頗大。本業係精神科醫生，喺公立醫院服務四十多年嘅前議員潘佩璆，就認為公共醫療人手不足嘅問題已得到紓緩；而主動重建與醫療人員嘅互信，先至係政府目前最應該做嘅事。

潘佩璆日前喺社交平台分享自己嘅睇法。佢話醫療專業人員既然係接受公帑資助並取得專業資格，要求服務一定嘅年期先至回復「自由身」，其實都好應該。然而，潘佩璆回想自己畢業嘅時候，當時嘅同學反而擔心完成實習後能否搵到工作，事關當時香港經濟並不景氣。不過往後嘅17年間，都無聽聞醫生完成實習後搵唔到工嘅事。

後來香港經歷亞洲金融風暴，導致政府厲行財政緊縮政策，就連醫管局都唔例外，於是有醫科畢業生要轉行推銷藥品，公院初級醫生亦唔似得過往咁樣有長約在手，而只有限定年期嘅培訓合約，喺完成培訓後，不論是否取得專科資格，都可能被踢走。就算獲得晉升，理論上亦可以因表現欠佳而貶回原職。

雖然前景變得唔明朗，但潘佩璆覺得對比私人企業，當時公院醫生所面對嘅職場條件並唔算差。然而「人比人比死人」，當年輕醫生發現自己嘅職業保障及前景，遠遜於佢哋嘅「師兄師姐」時，不滿情緒就油然而生。再加上破壞性嘅政治勢力滲透離間，一股反政府、反建制嘅情緒，就喺年輕醫生之間蔓延；即使護士、醫療專職、社工、教師等行業，亦莫不如此。

雖然潘佩璆同意醫護人員需要喺公營醫療機構服務一定年期嘅主張，但由於加息狂潮凍結經濟，移民嘅算盤打唔響，因此公共醫療人手短缺嘅問題已經得到紓緩。佢認為目前政府應該主動重建與醫療人員嘅互信，虛心了解佢哋嘅怨氣同訴求，喺切實可行嘅前題下，令醫護感覺受到重視。咁樣當經濟情況好轉時，佢哋先至願意留守公院。