首個泰國團抵港　用膳須「團進團出」酒店　旅客嘆困擾苛刻

港府昨晚(18日)公布即日起容許入境旅行團「團進團出」，惟在新措施下，本港今日(19日)迎來的首個泰國入境旅行團卻未能受惠。負責接待的旅行社表示，該批旅客僅能受惠於已放寬的抵港檢測安排，即到埗當天在機場只需接受1次核酸檢測，較其他入境人士「少撩一次」，不過卻因未能趕及安排食肆加上「黃碼」限制，故泰國團客需在酒店房間食飯，而隨後2天行程中的午膳亦要返回酒店解決，有團友對有關措施感到困擾，並直言較其他地區外遊苛刻。

泰國團當地旅行社負責人Jume表示，事前已提早向團友說明抵港後首3天都不能進入餐廳用膳，雖然有旅客曾反映希望能堂食以感受香港特色美食，惟最終亦只能無奈接受。她又指泰國注重宗教信仰，故今團主要會參觀香港不同的廟宇，而團友來港亦大多為拜神、還神。泰國團旅客之一的Janjira表示，新冠肺炎疫情前曾多次來港，惟今次卻因防疫政策而感到困擾，認為「黃碼」措施複雜，與她在疫下到訪其他地區外遊相比稍顯苛刻。不過她亦為今次來港準備了8,000至1萬港元的消費預算，望能滿手而歸返家。

負責接待該旅行團的旅行社吉安旅運董事總經理黃志偉透露，已抵港的四日三夜團有約48名啊泰國旅客，他們將入住尖沙咀金域假日酒店。首晚抵港後會直接入住並在酒店房內享用預定的晚飯飯盒。而旅議會亦特別為旅客準備「禮品包」，當中包括口罩、檢疫包及酒精搓手液等防疫物資。黃續指，旅行社對今個泰國團特別重視，事先安排本地導遊前往泰國當地帶領團友來港，故導遊的安心出行亦轉為「黃碼」。因應港府規定在「黃碼」期間不得進入餐廳及商場等場所，因此泰國團第2天行程將前往淺水灣、紅磡觀音廟、昂坪360等景點，且他們的午膳須在酒店房內完成。