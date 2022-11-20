運動時心臟驟停易猝死　團體培訓1200名市民學急救

有團體計劃未來1年再培訓多1,200人學懂心肺復甦法及使用自動體外心臟除顫器。

本港近年運動風氣盛行，除跑步健身外，有不少市民更熱愛遠足行山，但不時有市民於行山時猝死的意外發生。有研究指，本港每年逾6,000宗心臟驟停個案，存活率僅約2.3%；而發生心臟驟停的人士每遲1分鐘獲施救，存活率將下降7%至10%。有團體計劃未來1年再培訓多1,200人學懂利用心肺復甦法(CPR)及使用自動體外心臟除顫器(AED)，必要時為有需要人士救急扶危。

使用CPR及AED是對心臟驟停患者救援的重要一環，外地研究顯示若能在3至5分鐘內為患者施行CPR或使用AED施救，其存活率可高於70%。香港東北扶輪社及國際扶輪3450地區，聯同香港聖約翰救護機構合作舉辦「心肺復甦法及去顫法教育計劃2022-2023」，目標訓練1,200名全港中、小學的校長、老師、職員及13歲以上學生，或有志救助心跳停頓者的人士，由香港聖約翰救護機構提供6小時證書課程，完成課程及考試及格後，可獲頒發「心肺復甦法及去顫法」證書，有效期為3年，課程費用全免。

該計劃於2015年起舉辦，至今成功訓練超過5,000名市民學懂CPR及使用AED，當中包括3,000名中學生及大學生；而今年內亦有接近10家院校、近600名學生參加訓練。該計劃昨日假聖約翰大廈7樓禮堂舉行開幕典禮，並以「運動健兒人人識，CPR救急留佳績」為主題，鼓勵更多運動愛好者學習CPR及AED，活動更邀請了香港奧運代表女子羽毛球運動員謝影雪，以及香港奧運代表男子滑浪風帆運動員鄭俊樑任嘉賓。