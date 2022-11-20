加密貨幣難追蹤　屢成犯案新工具

涉事網站以會員制營運，只接受比特幣（BTC）、狗狗幣（DOGE）、萊特幣（LTC）、門羅幣（XMR）等加密貨幣付款。事實上，由於加密貨幣交易因有不記名特徵，近年成為不法之徒洗黑錢及犯案的新興工具。根據警方數字，今年1至7月有1,254宗與加密貨幣有關的罪案，損失金額約8億元；去年同期則有703宗，損失3.12億元，兩者分別按年上升78%及1.56倍。

不法分子主要覷準加密貨幣的匿名性質，難以追蹤。加密貨幣跨地域性，交易雙方的個人資料或IP位址均不會記錄在區塊鏈內，又不受各國中央銀行監管，罪犯在進行勒索、敲詐、網上情緣、虛假投資等騙案過程中，收取加密貨幣取代法定貨幣，方便隱藏身份及避開監察，亦容易用作買賣毒品、軍火及洗黑錢等用途，令執法部門在調查、搜證、執法及司法權限方面都遇到挑戰。

近年本港不時發生涉及加密貨幣的刑事案件，例如一名54歲女保險代理於2019年起墮網上情緣騙局，3年來被自稱為美籍華僑工程師的「男友」騙走共420萬元，「男友」每次都用不同藉口向她索取金錢，並以加密貨幣收款，隱藏身份。