東方日報A1：治安太敗壞　偷拍公然賣

網上世界無法無天，有網站竟以香港的「學生妹」作招徠，偷拍她們在車廂、食肆或商場的照片，放到網上公諸同好，不少為裙底照，有照片清楚見到學生的樣貌。更可惡的是，有關網站以會員制營運，可以付費觀看高清照片及短片，目前終身制會費為336元，要求以加密貨幣交易。有法律界人士指，拍攝者、網站營運者及付費會員均干犯串謀罪行，譴責有關行為之餘，亦呼籲市民切勿以身試法。警方表示，正了解及跟進事件。

涉事網站上載大量女學生照片及短片，拍攝場地分別為列車車廂及月台、食肆及商場等，大多是低炒拍攝裙底，亦有的是拍攝學生坐下後的雙腳，受害女生沒有望向鏡頭，有的甚至是背對鏡頭，相信是在不知情情況下被偷拍。網站分類仔細，根據不同校服，分類了超過90間學校，當中不乏名校，亦有欄目為女童軍。除此之外，網站疑為滿足制服癖人士的喜好，亦以制服分類，例如「淺藍校服裙」、「肉絲」、「透Bra/透內衣」及「高衩校裙」等。

網站所載圖片及短片均以用濾鏡處理，吸引網民「貨金」加入會員，獲取高清圖片及短片，目前終身制會費336元，聲稱下月會加價至363元，至於精選內容要另行收費。網站有連結至另一個網站，該網站則以「港女」為賣點，照片多拍攝於沙灘及商場等，同樣有部分拍攝裙底。

警方發言人稱，正了解及跟進事件，並指會積極進行網上巡邏及採取情報主導的執法行動，若有任何違法行為，必定會嚴肅跟進。同時，警方呼籲市民如發現任何違法行為，請即舉報，警方在接獲有關舉報或投訴後，會視乎個案性質交由合適的刑事調查單位作出跟進，及因應情況採取適當執法行動。

執業大律師陸偉雄表示，普通在街頭拍攝校服女生照片未必犯法，但該些裙底照片，明顯是拍攝女學生的私密部位，是犯法的行為，涉及窺淫、未經同意下拍攝私密影像，以及發布源自窺淫和非法拍攝的影片，不論是拍攝者、網站平台營運者及付費會員，都有共同目的犯法，干犯串謀罪行，例如串謀發布、串謀拍攝等。當中網站營運者因是幕後黑手，罪責會比落手拍攝的人士高，而會員因為付費，涉資助平台協助犯法，故亦有罪。

被問到受害人的歲數不同，會否影響判刑？陸指出，由於穿校服給予一個客觀標準，可以肯定是年紀較小的人士，故法官在量刑時，會給予相關人士較重的刑罰，而犯案時間長短、拍攝影片及照片數量，同樣會作考慮。惟他坦言，要查找背後營運者有一定的難度，故呼籲女士們外出要提高警覺，亦希望警方重視事件，盡快調查及執法，在有關不良風氣萌芽前就加以遏止。

去年修訂的《刑事罪行條例》（第200章）訂立4項罪行，包括窺淫罪、未經同意下拍攝私密影像，包括俗稱「影裙底」和「高炒影胸部」的行為，亦禁止發布源自窺淫和非法拍攝的影片，以及在未經同意下或威脅他人發布私密影像，相關罪行最高刑罰為監禁5年。

■保安組

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