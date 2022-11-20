世界盃開鑼　波衫銷情慢熱　日本隊最好賣

四年一度的世界盃決賽周今晚(20日)開鑼，球迷是時候入手心儀波衫。惟今屆賽事首度於冬季舉行，有別於歷屆慣常於夏季開波，有波衫舖指銷情較為慢熱，加上市道不景氣，料世界盃生意額較上屆跌兩成。而球迷消費模式亦稍為轉變，以往慣常到門市揀衫兼觀賞燙字過程，疫情下更多人偏向上網買衫，帶動網購在整體生意佔比由以往一成增至三成。

NO.7 SOCCER店長林民俊自2005年起賣球衫，計及今年已有5屆世界盃經驗。他指過往歐洲主流聯賽煞科，相隔一個多月世界盃才揭幕，球迷「餓波」肯定投入賽事。反觀，各大聯賽現處於季中，球迷專注心儀球隊表現，世界盃氣氛難免淡靜。其次，疫情未過，經濟麻麻，球迷消費亦較為「緊手」，「以往一個人可能買幾件波衫，今年就少咗」，因此入貨亦較謹慎。

另一間波衫舖Ball3shop老闆阿樂也稱，夏天向來是波衫淡季，事關聯賽剛結束，各球會未開賣新波衫，而舉辦世界盃、歐國盃等大型國家隊賽事，則有利波衫銷情。對於今屆銷情偏慢熱，他有信心各支國家隊陸續公布名單及號碼，如巴西隊，相關查詢隨即增多，生意可望與上屆持平。

至於哪隊波衫最好賣？林民俊分享，因設計靚而向來受香港球迷歡迎的日本隊波衫，今屆繼續成為最熱賣波衫，目前已售出逾200件。其次是現役兩大球王美斯、C朗拿度，被外界認為是最後一屆參戰世盃，亦分別帶動阿根廷10號、葡萄牙7號球衣暢銷；以往少人問津的南韓隊，亦因上屆英超神射手孫興民而「疫市」熱賣數十件。