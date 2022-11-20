啟德屋苑活春宮　大批警員登入內部系統查看涉案女子容貌

今年6月初，啟德某私人屋苑上演一幕活春宮，一對男女在露台赤裸纏綿遭拍下並放上網，事後警方先後拘捕男女主角，控以「作出有違公德的行為」罪，事件續引發餘波。消息稱，大批警員在未獲授權下，登入內部系統查看涉案女子的容貌外，更拍下照片在即時通信軟件群組內傳閱，當中更涉及高級警務人員，警方知悉後遂展開調查。

據悉，事件中多達幾百名警務人員在沒有權限下，登入內部系統查看被捕女子容貌，有警員更拍下被捕女子容貌後於內部通信用的WhatsApp群組瘋傳。事件太過張揚，引起高層關注並介入調查，懷疑有人涉不誠實使用電腦或紀律問題。惟因涉事人員數目太多，甚至牽連高級人員在內，令調查事件不了了之，有人質疑警方明知有人犯錯，卻對事件「冷處理」。警方表示對事件已經完成調查工作，而相關違紀人員已經接受適當的紀律處分。

該宗慾火男女在露台做愛的事件，發生在6月初，事發時，影片見到一名赤裸裸的女郎以跪姿背對另一半，與一名同樣赤裸的男子靠在露台邊緣，花式百出且「肉搏連場」。數秒後，男子急促的動作戛然而止，突然雙膝屈曲，從後緊貼女郎有所動作。兩人緊抱期間皆全身顫抖，顯得頗為肉緊。持續數秒後，男子拔出其性器官，拍攝者配以旁白「嘩，出咗(射精)嘞？」影片至此作結。