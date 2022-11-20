港協計劃月底前發國旗和國歌指引　賽事現場發現出錯應立即表態

香港欖球隊風波，接連播錯國歌兼配錯歌名，引發關注，港協暨奧委會回應稱，知悉並繼續高度關注事件的最新發展，將繼續向香港欖球總會了解，要求提供更多資料。另一方面，港協暨奧委會正與文化體育及旅遊局密切磋商，期望短期內向轄下體育總會提供在參與國際體育賽事期間，處理播放國歌和升掛區旗的指引，以避免類似情況再次發生。港協暨奧委會義務秘書長王敏超表示，已計劃月底前向屬會發出相關指引，要求參加國際賽事時，向大會提供標準無誤的國旗及國歌，由專人負責跟進，出賽前再檢查。

比賽現場若出現有關錯誤，代表應該立即表態，要求暫停並立即改正，如大會不更正，應離場退賽。負責跟進國旗及國歌，必須是隊伍中最高級的人員，例如領隊、教練及隊長，他指在提供清晰指引後，如發生相關錯誤，總會一定要負責，會審視總會是否跟足指引，是否稱職。港協就嚴重錯誤提出上訴，向主辦單位及亞洲總會投訴，如不獲理會，就向國際體育總會，或國際奧委會投訴。

政務司司長陳國基今日表示，欖球世界盃賽事片段內中國國歌名稱出錯的事件接連發生，是荒謬及不可思議，會去信世界橄欖球總會及亞洲橄欖球總會，強烈表達不滿及要求徹查並作出交代。他指出，主辦單位具經驗，卻發生有關事情，感到不可理解，對有關方面的解釋亦感到不何置信。他續稱，政府會要求香港欖球總會制訂好日後的方法，讓國旗國歌的表述清晰交給主辦單位，不能再發生同類事件。另外，亦已要求本港警方深入調查事件，是否涉及刑事成分，政府會繼續跟進。