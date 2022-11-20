未來5年再增熟地空間小　甯漢豪：樓價波動不影響造地工作

不少人仍居於不適切居所，苦候上樓時間有增無減。發展局局長甯漢豪今日(20日)在電視節目表示，未來10年預計可供應約3,200多公頃熟地，當中3成，即約1,000公頃，會在未來5年出現，主要是已經施工或規劃已經處於較成熟階段的土地。至於可否進一步增加未來5年的土地供應，她表示，即使精簡規劃程序，土地由研究到變為熟地，都需要4年時間，因此未來5年進一步增加供應的空間較小，但當局會加快程序，讓土地盡早發展。

對於當局提出熟地供應目標，可否令樓價下跌，令市民可以負擔，她指，理論上如果需求不變，供應增多，價格就會下調，但樓價亦受到經濟環境和社會憧憬等因素影響。她又指，造地的目的是要照顧不同需求，當局不會因為樓價或經濟波動，而影響細水長流的造地工作。

甯漢豪表示，沒有排除研究邊陲地，強調絕對不是開發郊野公園，但她認為即使精簡程序，短期內透過邊陲地增加土地供應是較難，因此當局會先將精力放在有潛力的綠化帶。此外，當局原則性同意3宗土地共享計劃的申請，令附近土地的發展潛力可能會被釋放，變相用公帑提高發展商成功改劃土地的機會，她表示，會以平常心看待，毋須有這個「心結」，政府有專業人員會檢視申請可提供的單位數目和基建需求，確保基建合情合理，才會在地價扣減。