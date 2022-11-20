警新界南設路障查車　拘30男女扣查逾百輛非法改裝車

警方新界南總區交通部執行及管制組一連10日(11至20日)在區內進行代號「火炬」行動，透過設置多個路障及採取不同形式的執法行動，打擊與澳門格蘭披治大賽車相關的交通違例事項，期間共拘捕27男3女(23至58歲)。

被捕男女分別涉嫌「販毒」、「藏毒」、「擅取交通工具」、「危險駕駛」、「酒後駕駛」、「拒絕提供血液樣本作分析用途」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「無牌駕駛」及「通緝人士發現」等罪行。其中警方在3名男司機(36至50歲)的車上，合共檢獲約0.5克懷疑「冰」毒、13.8克懷疑氯胺酮、7.5克懷疑可卡因、8克懷疑霹靂可卡因及大量懷疑大麻類副產品，市值約22萬6千港元，當中兩名司機未能通過快速口腔液測試，並拒絕提供血液樣本。

此外，警方亦向2,308名司機進行酒精呼氣測試，當中14名男司機(23至58歲)未能通過測試，他們涉嫌「酒後駕駛」被捕。與此同時，警方亦票控994輛超速行駛車輛，並就其他交通違例事項發出133張定額罰款通知書及傳票。行動中，警員共扣查102輛涉嫌非法改裝的汽車，以及向40輛車輛發出欠妥車輛報告。