九龍城龍城區重建試行「融合策略」　市建局冀加強新舊環境融合

為促進市區新舊環境融合，市建局行政總監韋志成今（20日）在網誌分享，最近在九龍城「龍城區」規模較大的重建計劃範圍，以試點模式推行「融合策略」更新工作，不僅限於推行重建項目，提升地區環境和打通新舊區連接；更試行「小區復修」先導計劃，鼓勵業主做好樓宇公用地方和單位內部維修保養；同時透過保育和活化工作，改善地區設施、街道環境及保存地方特色等。

韋志成指，因應活化工程範圍廣泛，市建局聘請顧問自今年5月開始，舉辦不同形式的社區參與活動，收集持份者的意見，至今已有超過200人參與。當局計劃在明年上半年，整合及歸納龍城區獨有的地區特色元素，從而制訂具體設計方案，進一步與不同持份者商討，爭取三年內分階段完成小區更新及活化的工程。其中，該局在提升地區設施方面，將協助活化鄰近太子道東的打鼓嶺道休憩花園，而毗鄰市建局衙前圍道及賈炳達道發展計劃（KC-017項目）的東面地盤和啟德道／沙浦道發展計劃（KC-015項目）擬建的地下廣場，以一體化的城市設計，整合成寬廣的門戶廣場，提升休憩空間設施水平；至於居民反映，區內屬於舊式的網格街道設計，建議加強後巷照明，且修復路面地磚，改善步行體驗。

韋又提到，「龍城區」有「小泰國」和「小潮州」的稱號，考慮到不少非華裔商戶日間忙於經營，未必可親身出席活動交流意見，因此市建局已派人在非繁忙時間上門探訪，過去數個月已與當區約半營運者訪談。他表示將檢討「龍城區」推行「融合策略」試點計劃的經驗和成效，以便日後推廣至其他舊區更新計劃。