港府指將更多主動外訪尋機遇 印尼商界落實明年初訪港
2022年11月20日 12:58
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有港府官員上周以國家代表團成員身份在印尼參與二十國集團領導人峰會。
二十國集團（G20）領導人峰會上周於印尼舉行，有份參與的港府財金官員指，國家主席習近平在高峰會上再次提到「全球發展倡議」，並感受到不少與會國家代表對中國推動全球發展、共享成果的倡議有着由衷的認同和支持。峰會期間，他亦與不同地區的與會政府代表、當地商界及企業代表等交流意見，探討合作。
該官員續指，香港近年在綠色和可持續金融方面的蓬勃發展，為有綠色轉型需要的政府和企業提供融資平台，正好為香港和印尼提供一個良好的合作窗口。去年在香港安排或發行的綠色和可持續國際債務總額超過560億美元，是前一年的四倍。當地商界對於香港的相關發展及服務深感興趣，印尼工商會正積極籌備明年組織一個高級別代表團訪問香港，以開拓更多合作和發展機會，他亦已邀請今次會面的一些印尼朋友，出席明年1月在港舉行的亞洲金融論壇。
他又指，全球發展正值動盪變革之際，地緣政治緊張與經濟格局演變疊加的階段，世界人口三分之一的亞太地區有更迫切需要，加強區內經貿合作，而香港必定可以更好地發揮「超級聯繫人」、資金人才匯聚平台和高增值服務提供者的角色。隨着香港逐步恢復跟國際的聯繫，政府亦將會更多主動出訪世界各地，積極尋求合作、投資和發展機遇。