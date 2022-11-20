港府指將更多主動外訪尋機遇　印尼商界落實明年初訪港

二十國集團（G20）領導人峰會上周於印尼舉行，有份參與的港府財金官員指，國家主席習近平在高峰會上再次提到「全球發展倡議」，並感受到不少與會國家代表對中國推動全球發展、共享成果的倡議有着由衷的認同和支持。峰會期間，他亦與不同地區的與會政府代表、當地商界及企業代表等交流意見，探討合作。

該官員續指，香港近年在綠色和可持續金融方面的蓬勃發展，為有綠色轉型需要的政府和企業提供融資平台，正好為香港和印尼提供一個良好的合作窗口。去年在香港安排或發行的綠色和可持續國際債務總額超過560億美元，是前一年的四倍。當地商界對於香港的相關發展及服務深感興趣，印尼工商會正積極籌備明年組織一個高級別代表團訪問香港，以開拓更多合作和發展機會，他亦已邀請今次會面的一些印尼朋友，出席明年1月在港舉行的亞洲金融論壇。

他又指，全球發展正值動盪變革之際，地緣政治緊張與經濟格局演變疊加的階段，世界人口三分之一的亞太地區有更迫切需要，加強區內經貿合作，而香港必定可以更好地發揮「超級聯繫人」、資金人才匯聚平台和高增值服務提供者的角色。隨着香港逐步恢復跟國際的聯繫，政府亦將會更多主動出訪世界各地，積極尋求合作、投資和發展機遇。