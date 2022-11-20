馬會今起毋須訂座可入場　吸引市民感受賽事氣氛　馬迷讚安排

政府早前宣布進一步放寬社交距離措施，馬會今日(20日) 開始調整入場安排，公眾人士入場毋須訂座、進場時亦毋須出示或掃描疫苗通行證二維碼，但仍須於入場時掃描「安心出行」場所二維碼、馬場戶外範圍容許飲食等。有馬迷對調整入場安排表示歡迎，認為有助吸引更多人入場，感受賽事氣氛，為心儀馬匹及騎練打氣，令馬場變得更為熱鬧。

馬會今天在公眾席入口，用藍色及橙色辨別入場馬迷入場形式，藍色代表已訂座，橙色則代表即日入場，職員向馬迷派發入場通行證，並提醒馬迷出入馬場時必需時刻攜帶入場通行證。

今午沒有訂座入場的馬迷陳小姐表示，以往擔心病毒容易傳播，因此沒有入場觀賽，今天是疫情爆發以來首次入場，她認為馬會的入場調整方便馬迷，今天除了投注少許，亦會跟家人到場內餐廳用膳。馬迷甘先生則訂座入場，他說女兒由外國回港，故帶她前來「行個大運」，他認為毋須訂座便可進場，大大增加馬迷入場意欲，日後會多些入場。而馬迷區先生表示，今日是國際賽前哨戰，故特意入場支持「金鎗六十」。