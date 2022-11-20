人工低阻港青內地灣區城市就業　團體促港府一站式支援

近年港府推動青少年到大灣區發展，有團體早前進行「香港青年大灣區就業創業需求調查問卷」，了解兩地港青在內地灣區城市的需求及問題，調查發現，65%受訪者表示在內地灣區城市就業及創業面臨最大困難是薪金較香港低。對於「大灣區青年就業計劃」，84%受訪在港青年表示不參加原因主要是香港無駐內地勞工部門，擔心缺乏支援，有受訪者指身邊有朋友被內地公司拖糧，由於對勞動法不了解，故對在內地找工作有所保留。

團體「香港工聯會大灣區服務社」於今年10月24日至11月4日，在於內地及香港分別進行調查問卷，成功回收220份問卷，受訪者年齡介乎18至45歲，其中內地港青有161人，在港青年有59人。工聯會副理事長、灣區社總幹事曾志文表示，94%內地港青滿意在內地灣區城市工作及生活，92%指相對於內地企業，更願意在內地港企工作。兩地港青都十分關注薪酬，不過兩地港青接受程度有所不同，40%內地港青要求月薪1.5萬港元以上，至於在港青年，90%要求月薪達1.5萬港元以上才會考慮到灣區城市工作。工聯會理事長、議員黃國指出，在港青年對於前往大灣區內地城市工作有顧慮，逾6成擔心內地工作方式與香港不同要適應，近6成人認為在內地生活缺乏人際網絡。

曾參加過「大灣區青年就業計劃」、任職深圳高爾夫球場媒體主任的劉小姐表示，參加計劃9個月未完成便離開，原因是發現工資較香港低很多，亦擔心完成計劃後未能在深圳找到工作，最終因找到滿意工作而提早回港發展，其身邊亦有朋友被內地公司拖欠薪金，由於對勞動法不了解，因此對在內地找工作有所保留。組織促請港府更積極為身在內地及有意前往灣區內地城市的港青提供協助，如提供一站式生活支援、推動持續進修基金適用範圍擴大至灣區內地城市指定課程，讓港青可選擇在內地高校進修等。