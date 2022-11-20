調查揭長者對新冠疫苗存誤解　約一成人以為面癱屬常見副作用

政府不停谷針下，本港長者新冠疫苗接種率仍然維持偏低水平，其原因引人關注。有團體曾探討長者對接種新冠疫苗的認知及取向，並於今日(20日)公布調查結果。該調查於今年10月17日至11月11日期間，以問卷形式訪問了1,027名60歲或以上長者，結果發現89.6%受訪者已打3針，惟接種4針的僅佔29.5%，雖然數字比政府所公布的77%及15%高，但仍較其他先進地區低，例如新加坡打3針的長者比率高逾90%，第4針亦有約70%；日本的長者3針接種率亦超過9成。

由香港胸肺基金會、香港胸肺學會及美國胸肺學院聯合進行的調查發現，長者之所以不太樂意打針，是因為對疫苗有誤解。是次調查中有106名長者未接種滿3針疫苗，當被問及為何不打齊3針，高達46.2%受訪者表示因他們曾確診新冠肺炎，故認為不用接種。不過，香港胸肺學會秘書羅偉霖醫生指出，長者屬於高危一族，故即使曾中招也不應不打針。另外，受訪者對疫苗副作用認知有不少偏差，分別14%及11.4%受訪者誤以為過敏反應及心悸是常見副作用，其實只不足1%打科興的人有過敏反應，復必泰則比較罕見，心悸更屬非常罕見，少於萬分之一。7.6%受訪者也以為面癱屬常見副作用，但實際針後面癱機率少於0.01%。他強調，現有充足數據證明大部分疫苗的副作用是輕微和短暫，長者毋須過分擔心。

有曾中招的長者表示，染疫後病況可以很嚴重，呼籲大眾不要掉以輕心。現年67歲的林先生以往龍精虎猛，但在2020年12月確診新冠後，病情迅速惡化，更差點需插喉，他在深切治療病房和死神搏鬥一個月後，病情終於好轉，轉回普通病房，前後留院共3個多月。惟剛出院後其身體機能大幅倒退，體重更由中招前的160磅銳減至110磅，更要坐輪椅、使用拐杖，靠旁人攙扶才能走路。不過他之後勤做運動鍛煉心肺功能，一年多後已不需要拐杖，肺功能也回復到以往的一半。