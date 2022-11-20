港鐵再推紅葉專巴　接載乘客由朗屏站前往元朗大棠

秋意盎然，踏入觀賞紅葉的季節，港鐵再次推出紅葉巴士專車。車身印有「元朗賞紅葉」、港鐵吉祥物「鐵仔」，以及一片片紅葉圖案的「鐵仔紅葉巴士」，今早(20日)11時起正式接載乘客。超過200名乘客由港鐵朗屏站出發，乘搭專車前往元朗大棠，享受秋日美景，每位乘搭首班專車的乘客均獲贈紀念品一份。另外，今日車站客務中心及網上亦有發售1:120「鐵仔紅葉巴士場景模型」，吸引不少乘客購買留念。

前往元朗大棠的方法眾多，當中港鐵巴士設特別交通安排，於今日及下周日(27日)兩天，以及由12月3日至明年1月15日期間，逢周六、日及公眾假期，將安排路線K66A特別班次來往朗屏站至大棠山路站。

另外，漁護署近日開始每周更新「紅葉指數」，記錄楓香林的楓葉狀態。紅葉指數分為「樹葉疏落」、「綠」、「黃」、「開始紅」及「紅」共5級，前日(18日)更新的指數為「綠」。市民可到漁護署網頁查看最新的紅葉指數，安排時間前往賞紅葉，不過署方提醒市民，觀賞紅葉時切勿攀爬及採摘，把楓葉留在楓香林；自行帶走垃圾；以及保持個人衞生及社交距離。