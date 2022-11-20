今增7736確診　輸入佔524宗　多13名患者離世

本港新冠疫情反覆。衞生署衞生防護中心公布，今日(20日)新增7,736宗確診，包括7,212宗本地個案，以及524宗輸入病例。另醫管局呈報再多13名患者離世，分別為4男9女，年齡介乎55至98歲，當中1人來自院舍。死者接種方面，當中有1人已打四劑新冠疫苗、6人已打三針、3人已打兩針、3人沒有打針資料。第5波疫情累計10,386人染疫亡。

輸入個案方面，當中包括457宗核酸檢測確診、67宗快測染疫。個案中有260宗涉及機場檢測樣本、171宗涉及抵港第1至3日樣本，餘下93宗涉及第4至7日樣本。變種病毒株方面，衞生署截至昨日(19日)在輸入個案中累計發現223宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、12宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案；本地個案中亦累計發現50宗XBB、16宗XBD、1宗BA.2.75.2、1宗BF.7及64宗BQ.1.1亞系個案。

院舍方面，再多8間安老院、9間殘疾院舍錄得新個案。安老院方面有13名院友確診，38名院友被列為密切接觸者；殘疾院舍方面有13名院友及1名職員中招，共54名院友被列密切接觸者需要檢疫。學校方面，由於今日是周日，未有學校呈報個案，不過有兩間幼稚園/幼兒中心、1間小學疑現傳播，合共3班需要停課一周。