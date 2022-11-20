列車甩門疏散出錯　廣播誤指車尾離開　港鐵被斥溝通失敗

港鐵油麻地站上周日(13日)發生列車出軌嚴重事故，港鐵早前承認事故後列車廣播內容有不足，以致逾百位乘客自行經車尾緊急出口疏散，並沿路軌摸黑步至旺角站。據Facebook專頁「Riders」引述港鐵紀錄表示，疏散出錯「最直接成因是車長和乘客間安全知識及環境認知差別而造成的溝通失敗。港鐵今日(20日)回覆指，已就相關事故公布初步調查報告，整個調整報告將於2個月內完成並提交政府，暫時無補充。

該文章指，當日出軌事故後，荃灣綫行車控制主任、肇事列車車長及站員一直保持聯絡，行車控制主任在事故後3分鐘後，即早上9時33分，已授權車站員手動打開幕門，準備安排乘客經頭兩卡車疏散到月台。其後疏散進行期間，列車車長亦曾廣播指「乘客已可由已開的車門幕門離開」，且會有站員在場協助。由此推斷港鐵前線員工當時無打算安排，亦無預期乘客經車尾緊急出口斜板「清客至軌道」。

及後，行車控制主任當日授權車長進行疏散時，曾發出「安排乘客經車尾detrain(清客)」指示，車長亦依照其用字，廣播要求乘客「慢慢由車尾離開」。然而，指令及廣播所述的「經車尾離開列車」，實為「經月台車尾部分離開列車」，惟因於涉事列車部分車廂仍未進入月台，以致部分乘客理解錯誤，最終選擇到車尾緊急出口。

分析又建議，港鐵參考日本JR九州「Red Eye」，引入列車偵測新科技設備，以探測軌道不同界限內有無不尋常的動態。如有發現異常，除通知車長，亦能報告予車務控制中心及鄰近車站，方便即時對軌道上的物件，以及乘客事故作即時反應。