5壯漢關閘口岸互毆　出腳飛踢兼爆粗對罵

澳門新冠疫情反覆，但每逢周末仍有不少市民出入境，治安警不時要通知及呼籲通關人士錯峰出行。不過，有網民昨日(19日)在社交平台分享影片，指有多名通關男子傍晚於關閘口岸大打出手，雖然未知他們動武原因，但見到毆打過程激烈，更有兩男倒地，直至警員到場制止。

網傳一段長約1分44秒的影片可見，至少5名男子當晚分成兩派，在口岸出入口附近的圍欄毆打，有人更多次起腳飛踢，相信兩名是同一派的灰衣及黑衣男子跌倒，後被對方3人圍毆，期間不時傳出粗言穢語。跌倒的兩人事後再次站起嘗試反擊，但人數不佔優勢再次被擊倒倒地，這是才有疑似保安人員上前制止及了解事件。雙方多次對質，期間一名疑似與事件有關的女子亦出現指罵，但一直未知打鬥原因。

相關短片網民關注，有人質疑為何現場沒有執法人員即時制止打鬥，「保安揸住對講機當做咗嘢」、「入面唔係有好多警察？點解都係保安出嚟阻止？」、「嗰啲保安真係唔掂，即刻走入大堂嗰度叫啲警察出嚟啦」。不過，另有網民找出另一段打鬥影片，可見涉事雙方男子再度出現片中，直言他們先前就早有「牙齒印」，有人又指疑是排隊做核酸檢測出現口角，遂惡化死打鬥。