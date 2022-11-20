蛋撻皮無遮掩下遊車河　網民斥餅店員工無衞生意識

公共交通工具上不乏看到乘客攜帶小型貨物的畫面，惟運送一個個新鮮的蛋撻皮，應是罕見的情景。近日多名網民瘋傳有人在港鐵運送蛋撻皮的相片，其中一名網民於Facebook專頁「中伏飲食報料區」發文表示，「蛋撻王嘅蛋撻要遊吓車河吸收多啲細菌先正呀」。就其上載的2張相片可見，一名疑似是著名餅店「蛋撻王」的員工坐港鐵，以購物車運送一層層蛋撻皮，惟最上層、約30個蛋撻皮沒有任何遮掩，也沒有保鮮紙包着，直接暴露在空氣中。

事件引起網民極大關注，大部分人關注蛋撻王的蛋撻衞生問題，直言「咁樣真係離晒大譜喎」、「冇用布或保鮮紙包住，太不衞生」、「保鮮紙包住都得掛，咁都要慳」，甚至表明「現在見到不會再買」等。另外，有人諷刺道「秘訣自然風乾(蛋撻)」、「有菌先至可以發酵好味啲」、「遊個車河焗出嚟香脆啲」；有人笑言「泰國有船麵，廣州有艇仔粥，香港有港鐵蛋撻係好正常」，另有網民不解為何要「螞蟻搬家」蛋撻皮，認為不應用地鐵運送食品「黎慳運輸費」。

貼文發出的翌日，「蛋撻王」在官方專頁上致歉，表示對於運送產品時，沒有使用適當物料遮蓋食品引起衞生疑慮，已徹查事件並嚴肅跟進，安排相關分店將現有存貨全部銷毀，形容「做得不夠好，監管未夠嚴謹，責無旁貸」；又強調注重食品品質及衞生情況，將加強所有員工的培訓，嚴謹管理，避免同類事件再發生。不過網民似乎不太接受，有人懷疑該公司是否一直沿用這搬運方式，「如果唔畀人影相就冇人知」、「如果唔係畀人影到，可能仲會咁做，依家疫情嚴峻，附近乘客咳幾下都幾大鑊，仲有煙塵都吸晒落去喎」，反問管理層如何管理、員工衞生意識何在。