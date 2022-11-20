輸入個案傳播鏈清晰　未現社區擴散　本地暫毋須全民檢測

近日澳門疫情反覆，一名六旬內地女遊客遊澳門期間確診，當局列為輸入個案後，要求重點區域人士進行「5日4檢」。社會文化司司長歐陽瑜今日(20日)表示，疫情未有社區擴散現象，現階段毋須開展全民檢測。由於目前出現的都是輸入患者，有清晰傳播鏈，評估風險相對較低，不過都要以重點區域的檢測確認本地有否擴散病毒，希望公眾再堅持，繼續「動態清零」。

被問到是次重點區域的範圍及核酸檢測次數，較以往明顯多時，歐陽瑜回應傳媒時解釋，上述女患者抵澳門後5日才驗出病毒，期間有發燒，但不能確定病毒潛伏期，為做到穩妥、安全，故決定在重點區域開展「5日4檢」，強調所劃定的範圍是盡量減低對市民的影響。

至於大三巴一帶被列為重點區域，但昨晚(19日)如常舉行一連兩晚的大型音樂會，歐陽瑜稱當局已評估活動的風險，所以不會限制區內人士的活動。另外，對於珠海核酸檢測費再次下調，她說當局定期會與核酸檢測外判公司簽約，爭取本地核檢費用降價。她又透露，當局已購買的二價疫苗很快運抵澳門，隨後會安排市民接種。