買貴蟹蒸後黑且臭　到店更換被大漢圍　港女爆喊「真係超驚」

「秋風起，蟹膏肥」食蟹季節到，不過愛蟹人士要小心選購勿中伏。有港女近日在社交平台及網上討論區發文，表示自己在九龍城一大閘蟹專門店，以290港元購買重8両半及6両的大閘蟹，在返家蒸煮後卻變成死蟹，甚至一邊鰓超臭且有黑色汁液滲出，前往店舖換蟹過程中更遭數名大漢包圍怒罵。該港女感後怕及難受「真係超驚」，一度在港鐵站內喊，直言「換臭蟹嘅代價比(畀)幾個大男人威嚇」並勸諫「以後女仔遇到依啲事，千其(祈)唔好自己一個去」。

事緣該港女昨日(20日)在社交平台一群組內發貼，表示自己前一天到涉事店舖購買290港元的大閘蟹，且是生平第一次買貴蟹，滿心歡喜能品嘗美味，惟返家蒸完後卻發現蟹的一邊鰓卻超臭，甚至有黑色汁液滲出，她直言購買前已反覆檢查，「返到屋企仲係生猛」到頭來卻是死蟹，致電店家反映，對方亦承諾會換蟹，並遂乘來回2小時車程到店舖換蟹，豈料卻遭2名老闆及店員包圍，更當着其他顧客面怒罵，過程中更將事主的死蟹打開，在遮擋黑色汁液下向在場客人展示，甚至揚言「唔再做我(發文港女)生意」。

惟相關貼文至昨晚卻遭刪除或封鎖，該港女遂不斷將事件經過及有關照片再貼出，但仍遭封鎖，遂轉往另一網上討論區亦發文述說自身經歷，並告誡他人切勿中伏。不少網民均對事主經歷深感同情並安慰到「唔使唔開心」，直言「做生意做到咁，真係好心摺埋唔好害人啦，仲要圍住個女仔嚟兇」、「淨係幾個男人兇一個女仔，已經唔會幫襯，我唔想畀人兇呀」；有人則好奇「(大閘蟹)返到屋企生猛 ，但蒸出嚟係黑色」並獲「解說員」解惑「貨源水質唔靚先會黑腮(鳃)」。