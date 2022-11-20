疫下走水貨好景　澳門居民走埋一份　珠澳將嚴加打擊

澳門新冠肺炎疫情反覆，出入境限制亦時鬆時緊，令近月關口人流相當極端，導致有水貨客趁防疫較寬鬆時湧現。澳門保安司今日(20日)表示，最近1個月，關閘及青茂口岸在早晚高峰時段及周末，走水貨情況特別多，嚴重影響通關秩序，當局正開展行動，調查集團式操控走水貨情況，政府前日(18日)亦已與珠海邊檢方面加強溝通，若有人在內地管轄範圍專登停留不過關，珠海方面會採取行動。

保安司司長黃少澤指出，新冠肺炎疫情下走水貨收益可觀，故吸引不少通關人士參與，澳門警方發現澳門居民走水貨情況嚴重，形成新現象，尤其是在早高峰時段，通關人士去到中間「停喺度，並集中一齊之後去衝關」，且情況多發生在內地管轄範圍，故澳門方面「管唔到」，需要珠海方面共同努力。

至於是否需要修改對外貿易法加強阻嚇性，黃少澤稱，對外貿易法是包括整個澳門的對外貿易活動，修法需達成社會共識，未來若修法保安範疇會積極發表意見。被問到限次通關措施，他表示相信待拱北邊檢大樓整改後，會適當放寬。另外，今年1月至10月錄得88名持探親簽證人士及33名外僱，因涉及走水貨被提起禁入境程序。