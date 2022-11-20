政Whats噏：追捧世界盃　林振昇晒陳年舊照

四年一度嘅世界盃終於喺卡塔爾開鑼，廣大球迷即使唔能夠親赴現場，都會隔住電視為心儀球隊吶喊助威。議員林振昇日前出席網台節目，一提起足球就眉飛色舞，佢話自己由小學生開始，就已經係阿根廷隊嘅忠實「粉絲」，今日(20日)更喺社交平台上載廿年前，一臉稚氣嘅佢喺日本世界盃比賽場地嘅陳年相片。之不過，點解當時佢件衫係葡萄牙，而唔係阿根廷呢？

話說林振昇初次認識世界盃係1990年，就已經鍾情於阿根延。去到2002年日韓世界盃，佢就預訂16強賽事門票，並估計心愛嘅阿根廷隊分組賽出線，迎戰另一隊分組賽出線嘅法國，誰知兩隊都大熱倒灶，結果佢去到賽事場地就變咗瑞典對塞內加爾。由於心儀球隊出局，着邊件衫入場都無所謂啦，但佢強調身穿葡萄牙，心在阿根廷啊！至於當日嘅賽事，林振昇仍相當回味，話塞內加爾不但擊敗瑞典進身8強，球迷喺賽後更大跳非洲舞，氣氛熱鬧，都算值回票價。至於今屆世界盃，林振昇就睇好巴西，事關巴西隊喺外圍賽未嘗敗績啊！

荃灣區議員陸靈中(Luk)，就喺社交平台貼文分享過往睇世界盃嘅種種回憶。阿Luk清楚記得1974年某個仲夏夜，佢喺屋企睇電視，爸爸突然同佢講「一陣間有得睇直播世界盃決賽」，於是兩父子開咗枝啤酒邊睇邊飲。而據佢所知，當日正是香港首次衞星直播世界盃賽事，而戲碼就係西德對荷蘭。阿Luk話記得開賽未幾，荷蘭已經先拔頭籌，雖則最終係西德勝出，但佢自此就愛上荷蘭隊，因為佢哋嘅進攻太悅目咁話。

之但係，去到1978年嘅世界盃，阿Luk發覺素以防守見稱嘅意大利，十字連鎖戰術聞名世界，竟然反攻都做得好好，於是佢就開始轉移去捧意大利隊，其熱愛嘅程度，就連自己英文名Antonio，都係取自意大利隊嘅左後衞球員安東尼奧·卡布連尼(Antonio Cabrini）。不過意大利喺2006年第四度奪冠後，阿Luk已甚少捱更抵夜睇比賽，依家亦冇話捧邊一隊，總之一切隨緣。

至於沙田前區議員潘國山日前主持網台節目嘅時候，就話自己曾對中國隊寄以厚望，但自從日韓世界盃之後，中國隊至今都未嘗外圍賽出線，不濟嘅表現影響到佢對足球嘅興趣大減。話雖如此，講起今次卡塔爾世界盃，佢話買德國贏。