港女8000蚊房租招室友　列4大苛刻條件惹熱議

不少港人為求尋一個可居之地，會選擇與朋友合租一單位共住，互相分擔房租、家務等。不過，近日一名居於紅磡約300呎單位的港女，在社交平台發出的「招室友」啟示就引起網民熱議，除了月租8,000港元出租其中1房，費用更不包括水電煤，更列出4大苛刻條件，不少網友更嘲是「貼錢做外傭」。

合租單位於紅磡恒山閣，貼文更表明是新裝修、浴室乾濕分離，獨立臥室有房門；且已有雪櫃、電磁爐、煤氣爐、熱水器、冷氣機等設備。相關貼文又指出，住所的位置交通便利，步行約5分鐘即抵達港鐵何文田站，步行3分鐘便可到達巴士站，亦有巴士前往港島區。不過，原以為是一「筍盤」的合租單位及室友，港女貼文最後卻列出「4大要求」，包括「屋企有腦，如果唔中意寵物或者對寵物毛髮過敏請唔好租」；租客必須為女生；凡事願意與室友溝通，肯承擔一部分家務；以及有穩定工作，且「短期內唔會出國或外遊旅行」。

未料，4大條件引起網友聲討，不少人認為屋主條件苛刻，「外遊都唔畀」、「貼錢做賓賓」、「平幾千蚊但係細一半，仲要幫人做家務同幫人養貓」、「加多少少，租到港島東300呎啦」。另有網民猜測，屋企應短期會去旅行，「所以唔畀人出國，要幫佢睇住隻貓」、「你去咗旅行咁我點去呀？我隻貓無人照顧？」；更有網民形容，「傳說中嘅女人何苦為難女人」。