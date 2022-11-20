元朗男女街頭嘈交　土地公無辜捱腳踢　店舖譴責「人神共憤」

情侶嗌交再正常不過，打罵、掉物件在所難免，但並非個人物品則有機會惹來官非，甚至衰運。事緣昨日(19日)網上流傳一則約13秒的閉路電視(CCTV)片段，顯示凌晨的元朗街頭一對男女懷疑嘈交，其中正在講電話的短裙長發女子疑為洩憤，向一間店舖鐵閘外出腳並踢爛土地公。被踢爛土地神位的店舖遂將女子惡行放上網公開譴責，怒斥「人神共憤」。

從CCTV片所見，事發時間為昨日凌晨3時37分左右，片中兩名男女一前一後行經店舖，期間手持電話的女子多次轉身，與後方的男子疑似互有喝罵，而女子情緒較激動，並走向店舖位於右下方地面的土地公神位，並使出一記「猛虎射球」，土地公雲石牌被踢爛，原放於牌前的紅色酒杯亦四散且有破損，更有鮮花跌落、香爐移位。

事後有關店舖開舖時發現店外土地公悽慘情況，翻查CCTV後將事件經過放到社交平台，並指摘涉事女子「姐姐，你咁樣破壞神位係罪孽深重」，並希望對方「自首吧，回頭是岸」。貼文下亦有網民直言「鬧交都唔使咁」、「得罪神靈會有報應」，更有人建議店舖負責人「報警告佢刑事毀壞啦」。