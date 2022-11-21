世界盃開鑼　衞署籲球迷避免飲酒　選擇焗薯片等較健康小食

世界盃足球賽即將揭幕，衞生署呼籲球迷在觀賞賽事時，要時刻注意身體狀況和保持健康生活模式。由於賽事主要於香港時間晚上和深夜進行，發言人建議球迷注意保持足夠睡眠，以免減低個人免疫力。至於觀看賽事期間，應避免長時間坐着或躺着，在觀看賽事時保持正確坐姿，以免其後出現肌肉疼痛；盡量定時進行伸展運動或四周走動；保持足夠體能活動，以及在觀賞球賽和正常社交這兩方面保持平衡。

小食方面，雖然有球迷喜歡薯片和煎炸食物等香脆美味的小食、以及高糖飲料和酒精飲品，增加觀賞世界盃的氣氛，但為健康着想，發言人提醒市民應選擇一些較健康的小食，例如焗薯片、焗番薯片、粟米片、原味果仁(無添加鹽)及低脂爆谷，並控制小食的分量；也可以水果作小食，以達到每日最少兩份水果的目標。飲品方面，則建議多喝清水或於家中可自製一些美味又提神的飲品，例如青檸混入梳打水，盡量選擇無糖或低糖飲品。

署方也提醒市民在觀賞足球比賽時應避免飲酒，選擇無酒精飲品同樣可以歡度好時光。由於酒精可以致癌，亦無安全飲用分量，不建議無飲酒習慣人士開始飲酒，而飲酒人士應限制並減少飲酒以減低傷害。另外，暴飲，即俗稱「劈酒」會增加酒精中毒、意外受傷、涉及暴力事件及交通意外的風險，故不要強迫朋友飲酒，並應避免鬥酒。