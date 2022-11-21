理大編製首份全球空氣微生物圖譜　揭城市空氣致病細菌多

過去3年新冠病毒肆虐，引起大眾對細菌病毒的關注，城市內可吸入的傳染性細菌令人憂慮。香港理工大學研究團隊編製了全球首份詳盡的空氣微生物分布圖，發現城市空氣含有更多致病細菌，而工業化破壞生態，亦削弱了自然界對空氣的過濾作用。

是次研究由理大團隊領導，與內地和美國研究人員合作，從全球63個地點中收集370個空氣顆粒樣本，分析當中的細菌群落，範圍覆蓋各種海拔高度和地理區域，包括1.5至2米高的地面、5至25米高的屋頂和5,238米高的山脈，更廣及人口稠密的城市中心以至杳無人煙的北極圈。研究主要就微生物與環境的互相影響，以及未來可能產生的變化提出新見解，指出空氣中的主要細菌與海洋或土壤的核心細菌有所不同，並可為將來預測微生物變化與環境變化、空氣污染之間的關係作參考。

研究發現，一立方米的空氣便含有逾一萬種細菌。理大環境科學與科技講座教授兼建設及環境學院院長李向東教授指，研究證實人類活動會改變自然環境中空氣微生物的結構，城市空氣含有更多致病細菌。研究又指，空氣傳播的細菌一半源於周邊環境，受氣象和空氣質量影響，除了因人類呼吸而傳播到空氣的細菌外，大規模活動如工業化及城市化亦破壞自然環境、影響空氣質素，削弱了環境的過濾作用，令空氣中細菌的組成變得更為隨機。