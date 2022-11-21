東方日報A1：寵物網購　走私內地貓狗

疫情下百業蕭條，惟走私動物卻愈見猖獗，本港今年破獲至少4宗涉及中港走私貓狗個案，檢獲的貓狗超過370隻，萌寵慘被困狹籠中受虐，數字更相當於近3年漁農自然護理署批出、由外地入口動物許可證的6.5倍。本報發現內地網購平台銷售活貓狗到港的情況普遍，售價由數百元至近萬元不等，部分更以「香港可送貨上門」作招徠，並聲稱數天內直送到買家門口；惟漁護署將內地列為狂犬病風險較高地區，動物由內地入境香港需檢疫至少120日，故網店涉及走私機會極高，恐致狂犬病傳入香港。法律界人士提醒，市民非法網購無證入口動物，隨時會惹上官非。

近期涉及走私貓狗的案件頻繁，最新一宗發生在10月底，警方及海關執法人員於屯門龍鼓灘一帶截獲一輛貨車，發現有62隻貓及13隻狗，分別被困在17個寵物籠內，經點算後相信該批走私貓狗身價共值約120萬元。而單計今年，已發生至少4宗走私貓狗個案（見表一），主要涉及水路走私，檢獲的貓狗總數達374隻。

根據香港法例第139章《公眾衞生（動物及禽鳥）規例》及第421章《狂犬病規例》規定，任何人士必須先獲漁護署發出的特別許可證，方可由外地入口動物；漁護署指，狂犬病是可由動物傳染給人類的致命疾病，感染者的死亡率接近100%，根據世界衞生組織資料顯示，全球每年有接近6萬人因狂犬病死亡。該署將內地列入第三組別，表示進口有關貓狗的狂犬病傳播風險較高或不明，為防止狂犬病傳入香港，一般會要求從相關國家或地區輸入的貓狗，最少接受120天檢疫。

不過，本報記者在內地網購平台向多家出售名種貓狗的網店查詢，均獲回覆指可以將貓狗直送香港，有網店指會將幼犬空運到港。這些網店出售的活貓狗以名種為主，價錢由數百元至逾萬元人民幣，有的更在廣告相中標示「香港可送貨上門」。記者向其中一家售賣名種貓的商店查詢，店主稱只需要4至5天，就可以送達香港，買家只需要待在家中等候，速遞員就會將貓貓送到門口，而且亦已注射疫苗驅蟲，與本港法例規定明顯有出入。

「如果佢講到明幾日就會送到香港，買家都心照佢唔係經正常程序入口。」執業大律師陸偉雄指，當網購平台聲稱可數日到港，買家不能扮作不知情，若付款完成交易，即已構成串謀走私。罰則會視乎案件的嚴重程度而處罰，有機會被判囚，故市民網購活生生動物時應三思，免墮法網。而根據《進出口條例》，走私屬嚴重罪行，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

「香港過去30年冇出現過狂犬病，一旦畀啲走私貓狗開咗個缺口就好大件事！」非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪指，網購貓狗的健康存疑，大膽說「10隻有9隻都有事」，購買這些名種貓狗根本得不償失，而牠們帶有很多病毒，當中最嚴重的是狂犬病，可在動物間形成傳播鏈，後果相當嚴重，故此鄭重呼籲市民，不但不要網購活動物，若有心飼養寵物，請到相關機構領養。

事實上，漁護署由2020年至今年10月，僅簽發57張內地進口貓狗的入口許可證（見表二），數字僅為今年執法部門打擊行動檢獲的約15%。該署發言人指，過去3年，該署在各陸路口岸管制站，共處理10宗涉及在未有相關許可證情況下，從內地進口貓狗的案件，共涉及8隻狗及12隻貓。

海關發言人表示，由2020年至今年10月31日，共偵破34宗涉及走私動物的案件，並已按程序將懷疑非法進出口動物轉交漁護署跟進。警方發言人則稱，由2020年10月至今年10月，共接獲7宗涉及走私貓狗個案，拘捕5人，檢獲貓狗共495隻。

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