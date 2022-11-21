團體促設領養課程　提升主人質素

本港不時發生令人心酸的虐畜事件，港大法律學院與香港愛護動物協會去年發表報告，指2013至2019年期間發生的335宗涉嫌殘酷對待動物案件，大多涉及對狗隻造成創傷性身體傷害，更有超過三成案件動物被發現時已死亡，包括有人向動物下毒等殘忍行為。有關注組織認為設立領養課程教授有意領養人士，有助提升主人質素，長遠減少虐畜或令動物因走失而受到傷害的個案。

拯救遺棄寵物中心創辦人黃慧賢稱，非常贊成設立領養相關課程，讓有意領養人士完成課程後，才進行領養程序。而課程可以教授未來主人上繩技術，防止狗隻輕易走失；亦可考驗他們是否願意為了領養寵物，而花時間及金錢去上課，若能夠完成並通過考核，亦代表他們的誠意及責任心較強，並非抱着「人有我有」的心態。

黃分享了一個個案，稱上周有人剛領養了一隻狗回家，原本以為該隻狗狗終可獲安樂窩，豈料主人近日向她指出，該狗已走失，至今無法尋回。黃憂慮狗狗在陌生環境無法生存，甚或誤吃有毒食物而危及生命，坦言部分領養人士是一張白紙，對養寵物一無所知，課程可以由專業人士教授新手主人一些技巧及有用經驗，相信可以提升整體主人質素，無論對貓狗，或對領養者而言皆具裨益，「養寵物唔係攞威，佢係一條生命，要承諾照顧佢一生一世。」