人才流失問題嚴重　近3年獲註冊外地律師事務所銳減約7成

近年香港人才流失問題嚴重，但其實除本地人才外，本港的外地人才流失問題同樣嚴峻。自2019年起截至2021年，獲註冊的外地律師事務所數目減少約66%，外地律師人數減少約13%；有法律界背景的議員認為，流失率與2019年的反逃犯修訂條例以及疫情下本港的嚴苛防疫限制有關，又認為本港需要有更多外地律師，才能保往國際金融中心的地位。香港律師會副會長湯文龍同樣相信，流失率與疫情有關，指放寬防疫限制有助吸引更多外地律師來港。

現時外地律師在港主要從事金融、銀行等商務範疇的工作，惟近年外地律師出現流失情況。律師會回覆本報查詢時指，本港獲註冊的外地律師事務所數目由2019年的12間，減少至2021年的4間；外地律師事務所數目亦由2019年的91間，減少至2021年的84間；外地律師人數則由2019年的1,688人，減少至2021年的1,465人。律師會表示，外地律師人數以及外地律師事務所的數目，近年由高峰回落，不過數字雖然有上落，但外地律師和外地律師事務所，從1997年到2021年均有增長。

有法律界背景的議員江玉歡相信，外地律師流失情況與疫情和融資活動減少有關，指本港的防疫限制與外地不同，有部份外地律師認為香港的「防疫限制太大」，而選擇不來港，又指現時不少外地的律師事務所亦計劃離港。加上，香港經濟下行，融資活動減少，與內地亦未能通關，不少公司遷至外地。而主要處理商務工作的外地律師及其事務所，亦一同遷出，所以做成流失。江玉歡認為香港作為國際城市，留往外國人才是非常重要，指外地律師有助本港「省靚招牌」，因為外地律師事務所一般處理跨國性業務。她同意防疫工作是重要，不過現時香港的競爭對手強，加上海外人才並不會立刻回來，所以期望政府考慮放寬防疫政策。

同樣有法律界背景的議員容海恩指近年政府大講「搶人才」，認為本港的外地律師同樣重要，這類人才亦需要留往，又認為需要有更多的國際律師，才能保往香港國際金融中心地位。容相信海外律師人數減少與3年前的反逃犯修訂條例有關，指該段時間政治動盪，可能使人對香港失去信心。惟國安法訂立後香港「由亂及治，由治及興」，加上香港的優勢一直沒有失去，冀政府對外多做解說，以吸引更多海外律師回港。律師會的湯文龍則相信，流失率與疫情有關，但認為相關人才「無乜點少到」，又預期當政府放寬防疫限制以及環球經濟復甦，將會吸引更多外地律師來港。