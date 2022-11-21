醫管局手機程式HA Go　助離院病人復康訓練

公立醫院病人出院後，部分人仍需接受復康治療，隨着智能電話愈來愈普及，醫院管理局開發手機應用程式「HA Go」，協助長者、曾中風、骨折、扭傷、肌肉退化、慢性阻塞肺疾病的病人，一機在手在醫院外接受復康訓練，協助病人和護理者以自主學習的方式管理健康。有中風病人依照程式指示接受復康訓練，成功恢復左手自理能力。

HA Go於2019年推出，目前有約6萬人使用其接受治療。該程式由物理治療師、職業治療師、言語治療師、營養師及臨床心理學家等專職醫療人員，為每名病人度身訂造出院後的在家康復計劃。治療師會透過程式給病人安排訓練，康復運動、日常生活自理、認知訓練和遙距資訊平台。為提升治療效果，程式亦設置了訓練日程表，讓治療師可同步為病人規劃和訓練，並確保不同專職醫療服務的訓練節數不會「撞期」，或使病人過份疲倦。

50多歲的司徒女士於今年7月小腦顱內出血性中風，9月初開始接受復康訓練。期間她一直在HA Go上「交齊功課」，左手上肢功能由50%恢復至90%、生活上由需要別人協助，到現在可以完全自理，認知能力也從嚴重受損進展到輕微受損。她認為，程式的認知訓練能有效提升專注力，並改善學習能力。為提升使用者體驗與治療成效，醫管局各醫療部門會不斷更新訓練短片內容與各項康復資訊，開發團隊亦計劃加入病人問卷功能，並加入新的訓練功能，其中包括人工智能元素。