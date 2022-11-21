新地秉承「以心建家」精神　推動可持續發展　致力提升物業環境表現

新鴻基地產（新地）在香港上市已50年，多年來憑着「以心建家」的精神，發展優質的物業和提供卓越的服務。在業務發展的同時，新地將環境、社會及管治（ESG）因素融入決策過程中，推動多項ESG相關的措施，致力追求可持續發展。

新地支持低碳轉型，以應對環球氣候變化。集團致力提升現有物業的環境表現，並承諾為所有新核心商業項目取得領先能源與環境設計（LEED）金級或鉑金級認證。截至2022年6月，集團取得108項綠色建築相關認證，其中國際金融中心二期和環球貿易廣場均獲得LEED「v4.1營運與保養：現有建築」鉑金級認證，前者為香港首幢獲此殊榮的大廈，後者則是在此認證系統下，取得最高分數的建築物。

由今年度開始，新地將參考氣候相關財務訊息披露工作組（TCFD）的框架建議逐步進行披露，由集團旗下可持續發展督導委員會定期審視集團的氣候變化策略及相關風險，並將在未來幾年進行更深入的氣候評估，全力支持香港和國家分別在2050年和2060年或之前實現碳中和的目標。

發展可再生能源是另一個焦點，新地管理的物業中已廣泛裝設太陽能裝置，現正建設全港其中一個最大的太陽能發電網絡。至2023年底，集團將安裝約14,600塊太陽能光伏板，覆蓋超過40萬平方呎，預計每年可產生560萬度電及減少2,600公噸碳排放。另一方面，集國積極推動綠色交通，在物業提供更多電動車充電設施。

新地將可持續概念融入住宅發展之中，以今年入伙的Wetland Seasons Bay為例，該項目與Wetland Seasons Park毗鄰香港唯一的濕地公園，從設計及施工時採取了多項措施盡量減低對生態環境的影響，並融入周邊濕地公園的優美環境，符合社區與環境共融的可持續生活理念。兩個項目採取階梯式設計，接近濕地公園的樓宇高度最低，靠近天水圍市中心的樓宇高度最高只有10層，保留開揚景觀；此外，為確保由濕地公園吹向天水圍市中心的盛行風（prevailing winds）不受阻擋，兩個屋苑均設有多條通風廊，其中主通風廊闊度更達40米。

今年為集團第10年支持綠色力量「新地齊心愛自然」計劃。新地於2018年推出以郊野及海岸清潔為主題的流動應用程式「山•灘拯救隊」，應用程式推出至今已舉行逾110項清潔行動，參與各項清潔活動人次逾2,500，收集逾12噸郊野及海岸垃圾。

近日，山•灘拯救隊聯乘The Point推出積分獎勵計劃，使用者舉報垃圾黑點、組織及參與山灘清潔活動，即可賺取和兌換The Point積分並於新地旗下25個商場使用。

除致力環保外，新地亦關心社群，今年初香港爆發第5波新冠疫情，新地致力協助政府抗疫，包括免費借出兩幅地塊用作興建社區隔離設施，其中位於元朗潭尾的土地達10公頃；新地亦提供兩個商業空間作社區疫苗接種中心之用，並向有需要的人士捐贈愛心抗疫包。新地亦關注基層市民的住屋需要，由集團借出土地的過渡性房屋項目同心村已於今年6月正式啟用，是目前已全面啟用的最大型過渡性房屋項目，提供1,800個單位予正在輪候公屋的家庭或人士。

企業管治方面，新地將ESG因素融入決策過程中，在2021/2022年度，新地與主要銀行簽署了兩筆可持續發展表現掛鈎貸款協議，該兩筆貸款為當時香港房地產業界同類貸款中規模最大，展示出銀行業界對集團ESG工作的信任和支持。