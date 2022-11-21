小一入學自行分配學位成功率近半　兒子獲名校錄取家長興奮

今年小一入學自行分配學位申請成功率近半，有家長為兒子揀選名校亦獲錄取。

隨着適齡學童數目下降加上部分人移民等因素影響下，今年小學自行分配學位申請的成功率創近15年新高。今日(21日)是小一入學自行分配學位結果公布的日子，不少家長專誠到為子女揀選的學校查閱結果。在傳統名校喇沙小學，有家長得悉兒子獲取錄感到高興，又指為增加入讀機會特意搬到九龍塘，亦有為他報讀不同興趣班。有未能入選的家長雖感失望，惟仍以平常心面對。

獲錄取的家長當中，有人作為舊生在計分準則下令兒子成功入學，該家長相信兒子入讀後一定會有壓力，但認為有壓力才可以成長，盼兒子開心。有人歡喜有人愁，有家長指雖然今年申請人數創新低，但傳統名校仍會有較大競爭，對兒子未能入讀感到失望，但會以平常心面對。

今年自行分配學位申請的成功率是49.6%，創至少15年新高。津貼小學議會主席胡艷芬指，適齡學童數目下降，加上部分學童移民或不在香港，都推高成功率，惟不少學校反映收到的申請減少，難免對學校構成壓力，強調每所學校都努力辦學，不希望遭「殺校」。