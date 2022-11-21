被指生前挪用逾億元款項　鄧永鏘被其任董事的公司入稟追討

服裝品牌「上海灘」及高級會所「中國會」的始創人鄧永鏘爵士於2017年去世，一間他生前出任董事的公司，於上周五（18日）入稟高院提出民事訴訟，指鄧生前不當地將逾億港元的公司款項，以不同方式轉到他自己或其相關公司名下，違反他作為公司董事的誠信責任。公司現要求法庭頒令，確認有關款項是鄧以受託人身份代公司持有，並要求鄧的遺產將有關款項交還。

本案原告為 The China Club (China Investment Incorporations) Limited，被告則是鄧永鏘的遺產管理人 Gordon David Michael George Oldham。原告在上周五入稟的訴狀中提出3項指控，指鄧違反董事誠信責任。原告指鄧由2016至2017年間，分多次將原告戶口內共逾5,187萬港元的現金，轉帳到鄧的私人戶口、或由鄧控制的公司之戶口。原告又指鄧在2007至2014年間，多次安排將屬於原告的藝術品拿出拍賣，但把拍賣所得的5,629萬港元放進鄧自己控制的戶口。

最後，原告指鄧在1998至2016年期間，在分配原告的股東紅利時，多分了逾674萬港元給自己。原告現要求法庭頒布聲明，確認上述3筆款項均屬原告所有，鄧永鏘只是以受託人身份代原告持有，被告現須將款項交回原告，或向原告作出相應賠償。

案件編號：HCA 1613/2022