凱施餅店3舖欠租　被領展入稟要求交吉舖位及償還欠租

早前被指拖欠薪金及強積金供款的凱施餅店，其經營公司及董事上周五（18日）被領展入稟高院，指凱施在租約期完結後仍未遷出，要求將位於屯門、筲箕灣及黃大仙的舖位交吉，另外亦要求償還未支付的欠租及雜費等逾8萬港元，並支付所衍生的利息等。

3案原告均是業主領展物業有限公司，被告則為凱施食品有限公司及其董事蕭偉堅。首案的舖位位於屯門大興街大興商場地下，雙方在2019年10月17日簽訂租約，屆滿日期為2022年10月16日，但被告在租約期滿後沒有遷出。次案舖位位於筲箕灣耀興道興東邨。雙方在2019年11月1日簽訂租約，屆滿日期為2022年10月31日，被告在租約期滿後亦沒有遷出。另外，被告就該舖在租約期欠下原告共23,377.2港元。

第3案的舖位位於黃大仙竹園道竹園（南）邨竹園廣場。雙方在2019年11月16日簽訂租約，屆滿日期為2022年11月14日。但被告在租約期滿後沒有遷出。另外，被告就該舖在租約期欠下原告共57,245.9港元，包括租金及管理費等。

案件編號：HCA1610-1612/2022