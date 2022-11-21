天星小輪申請加價1倍　每程加1.8至4.2元　兼取消長者免費優惠

新冠疫情下虧損逾7000萬港元的天星小輪申請加價！兩條專營航線擬加價一倍，即每程票價提高1.8元至4.2港元，並有意取消現行的長者免費乘船優惠。新收費假若落實，中環至尖沙咀、灣仔至尖沙咀，成人平日單程最高收費為6.4港元：星期六、日及公眾假期最高收費為8.4港元；小童則分別為3.8及5港元；合資格長者及殘疾人士劃一收費2港元；月票收費則由現時的160港元增至320港元。就天星小輪對上一次加價是去年2月，運輸及物流局認為，新申請的加價幅度不低，需考慮公眾接受程度，並認為須從多方面持續改善其財政狀況，從而制定長遠及財務上可行的營運方案。

據當局最新文件顯示，天星小輪自2018年起錄得虧損，而單計去年共虧蝕超過3,700萬港元，累計虧損已超越其總資產。受疫情影響，天星小輪今年3月日均客量僅1.07萬人次，較2018年同期急降8成，雖然疫情放已寬，惟訪港旅客人數回復幅度及速度仍存變數，加上本地市民出行模式等轉變，預計天星小輪客量難以回復疫情前水平。

文件同時提出多項加價理據，包括天星小輪是收費最相宜的過海公共交通工具，相比港鐵及專營巴士，現時由中環或灣仔往來尖沙咀，車費可相差6至7成；其次，天星小輪自1992年起向65歲以上長者提供免費搭船優惠，而近年長者佔整體客量5%至10%，雖然政府推出「2蚊乘車」優惠下，以發還碼頭租金和豁免船隻牌照費的形式，向天星小輪發還因長者優惠而少收的收入，每年約27萬港元。惟扣除發還款額，天星小輪去年為提供長者免費渡輪服務而少收的收入約為260萬港元，佔其票務收入近一成。天星小輪認為，應與其他公共交通營辦商看齊，以2蚊優惠票價取代現有的免費優惠，認為理順票價優惠安排，有助改善其長遠財務狀況。