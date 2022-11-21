燃料成本飆升　明年勢加電費　中電資助15萬戶基層電費

兩電將明天（22日）公布來年電費加幅，中華電力有限公司今日（21日）公布會撥款約2億港元，資助有需要家庭明年的電費，以及推出其他社區支援計劃。中電表示，國際燃料價格不斷飆升，發電燃料成本急漲，令電費中的「燃料調整費」上升，電價無可避免需上調，但未有透露加幅，僅說明日會在立法會交代詳情，另一方面便率先公布電費支援計劃。

中電指出，明年將透過中電社區節能基金，撥款1億港元推出中電燃料費資助計劃，分別向10萬個合資格的家庭，包括長者、低收入家庭及殘疾人士；以及5萬個劏房戶，分別每戶提供600港元、800港元的燃料費資助一次，申請詳情明年公布，預計共有15萬戶人受惠，紓緩有需要家庭的負擔。

劏房戶除獲得燃料費資助外，中電亦繼續為劏房重鋪電線以便安裝獨立電錶，有望改善劏房戶被濫收電費及改善電力安全，並且向過渡性房屋住戶提供2,000港元節能電器資助，替約200個長者家庭檢查及維修家居電力裝置等。而工商用戶明年則可獲中電協助節能減碳，包括分析用電並提供建議、更換照明、空調設備等，減少使用能源以節省營運成本。