涉酒駕自炒撞欄　休班警長與同車女子同認罪判罰款及停牌

一名女子於今年7月駕駛私家車，在葵涌葵聯路駛至葵盛西邨對開時，涉撞毀路旁約2米鐵欄，與她同車的一名休班警長疑接力駕駛私家車至500米外。警方接報到場調查並為2人進行酒精呼氣測試。涉案女子被控不小心駕駛罪，她和休班警長另被控酒後駕駛罪。涉案2人今(21日)在沙田裁判法院承認酒駕，各被判罰款4,000港元及停牌半年至一年。至於女子另涉的不小心駕駛罪，她同意以2,000港元自簽守行為12個月，獲裁判官批准撤回控罪。

2名被告依次為郭秀芳（52歲）及吳志偉（52歲），郭報稱無業，惟控罪書沒有寫出吳的職業。據悉，吳為一名警長，現已被停職。控罪指，郭於2022年7月22日在葵涌葵聯路近燈柱FB3260（葵盛西邨巴士站外），在道路上不小心駕駛一輛私家車。2人另各被控一項「在呼氣中的酒精濃度超過訂明限度的情況下駕駛汽車」罪。郭被控於上述同日在葵聯路34號巴士站（往葵盛東邨巴士站方向），在道路上駕駛上述私家車，而其呼氣酒精比例是100毫升呼氣中有24微克酒精；吳則被控於同日同地在道路上駕駛上述私家車，而其呼氣酒精比例是100毫升呼氣中有58微克酒精。

今天2人承認的案情指，吳為涉案私家車車主。2022年7月22日，郭駕駛涉事車輛從葵盛西邨駛出，至葵涌葵聯路近燈柱FB3260位置右轉時，懷疑過度轉向而撞到路邊鐵欄。有片段見到案發經過，當時郭坐在司機位，駕駛涉事私家車從一停車場駛出，於右轉時撞欄，意外發生時吳坐在司機旁邊的乘客位。意外發生後，吳坐上司機位，駕駛該私家車離開案發現場。其後警員到場為2人進行酒精呼氣測試，均發現超標。郭於警誡下承認於7月21日晚飯局聚會時，喝了約半瓶紅酒，而吳則承認喝了4至5杯酒，但否認曾駕駛涉事私家車。

案件編號：STCC 2495/2022